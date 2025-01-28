"Школу акимов" запустят в Казахстане
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Выступая с заключительным словом на расширенном заседании правительства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата, передаёт BaigeNews.kz.
"Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев. Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю Правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект "Школа акимов". При этом надо учесть положительный опыт партии "Аmanat", которая уже проводит такую работу", - сказл президент.
По мнению главы государства, главная задача госаппарата – решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними.
"Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию Президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны – почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год. С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию "слышащего государства". Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур", - заключил Касым-Жомарт Токаев.