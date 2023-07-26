  • 26 Июля, 13:58
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Школьный учитель читал религиозные лекции в Петропавловске
polisia.kz Сегодня, 13:40
99
Сегодня, 13:40
99
Фото: polisia.kz

Школьный учитель читал религиозные лекции в Петропавловске

Полицейские Северо-Казахстанской области выявили факт миссионерской деятельности преподавателем одной из городских школ Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в министерстве, установлено, что 28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры. У преподавателя была изъята литература религиозного содержания и блокнот с записями проведения лекций.

"По данному факту собран материал по части 3 статьи 490 КРКоАП - "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях", предусматривающей штраф в размере 50 МРП, или 172 500 тенге.

Накануне стало известно, что жители Жанаозена незаконно распространяли религиозную литературу через крупные торговые центры, рынки и магазины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:40
99
Поделитесь:
Наверх