open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


ДП Жетысуской области Вчера, 12:16
449
Фото: ДП Жетысуской области

Школьный рюкзак с оружием обнаружили в Жаркенте

Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружено в школьном рюкзаке, спрятанном в заброшенном здании на окраине Жаркента Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

В рюкзаке находились в разобранном виде два обреза от охотничьих ружей, а также охолощенный сигнальный пистолет Retay, а также четыре патрона 12 калибра.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция
Журналист
Вчера, 12:16
449
Поделитесь:
Наверх