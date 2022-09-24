Школьный рюкзак с оружием обнаружили в Жаркенте

Фото: ДП Жетысуской области

Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружено в школьном рюкзаке, спрятанном в заброшенном здании на окраине Жаркента Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

В рюкзаке находились в разобранном виде два обреза от охотничьих ружей, а также охолощенный сигнальный пистолет Retay, а также четыре патрона 12 калибра.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.