Школьный автобус с детьми врезался в столб по вине пьяного водителя в Алматинской области
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В Алматинской области осудили водителя, по вине которого школьный автобус с детьми попал в ДТП, передаёт BaigeNews.kz.
Дело об административном правонарушении по части 3 статьи 608 КоАП ("Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения") рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде.
ДТП произошло 5 февраля около 20:10.
"Водитель Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя школьным автобусом с детьми в салоне, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электрический бетонный столб по улице Жибек Жолы в посёлке Кемертоган", - уточнили в суде.
К счастью, дети не пострадали.
"Постановлением суда Г. признан виновным в совершении административного правонарушения. Наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе суда.
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