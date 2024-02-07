Школьный автобус с детьми врезался в столб по вине пьяного водителя в Алматинской области

В Алматинской области осудили водителя, по вине которого школьный автобус с детьми попал в ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

Дело об административном правонарушении по части 3 статьи 608 КоАП ("Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения") рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде.

ДТП произошло 5 февраля около 20:10.

"Водитель Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя школьным автобусом с детьми в салоне, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электрический бетонный столб по улице Жибек Жолы в посёлке Кемертоган", - уточнили в суде.

К счастью, дети не пострадали.