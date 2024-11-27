  • 27 Ноября, 17:21
  • BAIGENEWS

Школьный автобус насмерть задавил ребёнка в Алматинской области

Трагедия произошла на парковке ЖК.

Сегодня, 16:14
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: pxhere.com

Школьник погиб от наезда автобуса в Алматинcкой области. Подробности происшествия сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия случилась на территории парковки ЖК "Асыл Арман" в селе Иргели.

"27 ноября водитель автобуса JAC, сдавая задним ходом, допустил наезд на семилетнего ребёнка, который от полученных травм скончался на месте", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

 

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