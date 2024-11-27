Школьный автобус насмерть задавил ребёнка в Алматинской области

Школьник погиб от наезда автобуса в Алматинcкой области. Подробности происшествия сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия случилась на территории парковки ЖК "Асыл Арман" в селе Иргели.

"27 ноября водитель автобуса JAC, сдавая задним ходом, допустил наезд на семилетнего ребёнка, который от полученных травм скончался на месте", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.