Сегодня, 16:23

Сегодня, 16:23

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 19 февраля на территории IT-школы в селе Караоткель, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, водитель школьного автобуса совершил наезд на девочку 2015 года рождения.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится расследование.