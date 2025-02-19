Школьный автобус насмерть сбил девочку в Акмолинской области
Полиция проводит расследование.
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
171Фото: baigenews.kz
По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 19 февраля на территории IT-школы в селе Караоткель, передаёт BaigeNews.kz.
Как выяснилось, водитель школьного автобуса совершил наезд на девочку 2015 года рождения.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится расследование.
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