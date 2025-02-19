  • 19 Февраля, 17:30
  • BAIGENEWS

Школьный автобус насмерть сбил девочку в Акмолинской области

Полиция проводит расследование.

Сегодня, 16:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: baigenews.kz

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 19 февраля на территории IT-школы в селе Караоткель, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, водитель школьного автобуса совершил наезд на девочку 2015 года рождения.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится расследование.

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