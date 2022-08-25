Школьные линейки в Казахстане пройдут без шаров и голубей

Накануне нового учебного года Министерство просвещения РК обнародовало требования к проведению общешкольных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz. В документе указано, что на торжественных мероприятиях нельзя запускать в небо шары и голубей.

Требования, которые заставят отказаться от некоторых традиций, укоренившихся в школах в последние годы, опубликованны в инструктивно-методическом письме "Об особенностях учебно-воспитательного процесса в организациях среднего образования Республики Казахстан в 2022-2023 учебном году".

Также согласно нововведению, все общешкольные мероприятия, включая праздники и выезды за пределы учебного заведения, отныне следует проводить на бесплатной основе, только силами школы, не привлекая различные компании.

Раньше казахстанские школьники запускали воздушные шары в небо в честь праздников или памятных дат. Экологи же предлагали отказаться от такой "неэкологичной" акции. По их мнению, рано или поздно латексные оболочки гелиевых шаров и полиэтиленовые верёвки начинают разлагаться, выделяя токсичные вещества, которые попадают в почву и воду. Своим ярким видом сдувшиеся шары могут привлекать рыб, птиц и млекопитающих, становясь для них смертельным кормом. А ещё это дополнительный мусор для города и для страны в целом. Ранее экологов поддержали некоторые школы Алматы, где ученики отказались от запуска шаров в небо ещё в 2018 году.