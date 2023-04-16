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Сегодня, 06:03
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186Фото: Unsplash
Школьницы жестоко избили сверстницу в Семее
Учащиеся одной из школ Семея нанесли телесные повреждения своей сверстнице, передаёт BaigeNews.kz.
Видео драки обнаружили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей.
"Инцидент имел место 10 апреля в городе Семей. 15 апреля по данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Все фигуранты конфликта установлены, вместе с законными представителями доставлены в ОП", - сообщили в МВД.
В настоящее время с участием родителей и психологов проводятся следственные мероприятия.
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