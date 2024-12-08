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Школьницы швырнули торт в лицо учителю

Сегодня, 05:15
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:15
Сегодня, 05:15
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Нижегородской области РФ школьницы швырнули торт в лицо учителю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошёл в одной из школ Дзержинска. Девочки сняли его на видео и разместили в соцсетях. 

На видео школьницы, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесённый ими торт. Одна из учениц швырнула торт в лицо педагогу. Когда он упал, одна из девочек подняла торт и швырнула его в лицо педагогу второй раз.

"Выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних в образовательном учреждении выражает явное неуважение к работнику школы", – заявили в МВД.

Полицейские проводят проверку, уточняются все обстоятельства случившегося.

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