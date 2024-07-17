Школьницы оказывали услуги боди-массажа в Шымкенте
Сегодня, 14:58
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Сегодня, 14:58Сегодня, 14:58
70Фото: knopka.kz
В соцсетях распространили видео, на котором женщина утверждает, что ее несовершеннолетнюю дочь пригласили работать боди-массажисткой в Шымкенте, передаёт BaigeNews.
"Указанный факт был установлен в мае текущего года. Возбужено уголовное дело. Все причастные лица установлены и доставлены в полицию.
Назначен ряд экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.