Школьницы оказывали услуги боди-массажа в Шымкенте

В соцсетях распространили видео, на котором женщина утверждает, что ее несовершеннолетнюю дочь пригласили работать боди-массажисткой в Шымкенте, передаёт BaigeNews.

"Указанный факт был установлен в мае текущего года. Возбужено уголовное дело. Все причастные лица установлены и доставлены в полицию.

Назначен ряд экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.