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  • 17 Июля, 15:12
  • BAIGENEWS

Школьницы оказывали услуги боди-массажа в Шымкенте

Сегодня, 14:58
АВТОР
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knopka.kz Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: knopka.kz

В соцсетях распространили видео, на котором женщина утверждает, что ее несовершеннолетнюю дочь пригласили работать боди-массажисткой в Шымкенте, передаёт BaigeNews.

"Указанный факт был установлен в мае текущего года. Возбужено уголовное дело. Все причастные лица установлены и доставлены в полицию.
Назначен ряд экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

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