Школьницу с пробитой головой нашли возле дороги
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12-летнюю девочку с пробитой головой нашли возле дороги в России, Свердловской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT.
По данным издания, накануне днем Соня ушла гулять, а спустя несколько часов возвращалась в село Мостовское под Верхней Пышмой. Школьница проводила подругу, и дальше ее след пропал.
Домой девочка не пришла, из-за чего около 20 часов мама забила тревогу. Ее искали волонтеры и полицейские.
Найти Соню смогли через пять часов в поле. Она лежала без сознания на тропинке недалеко от дома. Кроме травмы головы у девочки обнаружили перелом руки.
По одной из версий, подростка могло сбить машиной — недалеко есть автомобильная дорога. При этом не исключается, что на школьницу напали.
Сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии.
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