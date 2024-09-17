Школьницу с пробитой головой нашли возле дороги

12-летнюю девочку с пробитой головой нашли возле дороги в России, Свердловской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT.

По данным издания, накануне днем Соня ушла гулять, а спустя несколько часов возвращалась в село Мостовское под Верхней Пышмой. Школьница проводила подругу, и дальше ее след пропал.

Домой девочка не пришла, из-за чего около 20 часов мама забила тревогу. Ее искали волонтеры и полицейские.

Найти Соню смогли через пять часов в поле. Она лежала без сознания на тропинке недалеко от дома. Кроме травмы головы у девочки обнаружили перелом руки.

По одной из версий, подростка могло сбить машиной — недалеко есть автомобильная дорога. При этом не исключается, что на школьницу напали.

Сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии.