Школьницу осудили за прогулы уроков в Жезказгане

Несовершеннолетнюю школьницу осудили в Жезказгане. Девочка четырежды уходила из семьи, гуляла по ночам, пропускала уроки, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау. Заявление о направлении М. в специальную организацию образования подало Управление полиции Жезказгана.

"Установлено, что несовершеннолетняя М. четыре раза совершала самовольные уходы из семьи, неоднократно в ночное время отсутствовала по месту жительства, в 2023-2024 учебному году злостно уклонялась от получения общего среднего образования - в 1 семестре 324 часа, во 2 семестре 524 часа, совершила административное правонарушение, злоупотребляет спиртными и наркотическими веществами, за что поставлена на наркологический учёт", - сообщили в суде.

Несовершеннолетняя и её родители согласились с заявлением, подтвердив указанные в нём доводы.

Решением суда М. направлена на год в специальную организацию образования. В отношении неё назначено прохождение лечения от психического и поведенческого расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ с синдромом зависимости.