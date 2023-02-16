Школьницу изнасиловали в СКО

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Ученица одной из школ Северо-Казахстанской области подверглась изнасилованию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Девочке 14 лет.

"15 февраля в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило сообщение, что в одном из домов города Булаево совершено изнасилование 14-летней девочки. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3-1 пункта 1 статьи 120 УК РК “Изнасилование”, - сообщили в департаменте полиции области.

По подозрению в изнасиловании задержали 23-летнего жителя города Булаево. Сейчас он водворен в ИВС.