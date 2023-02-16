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Лента новостей

russianemirates.com Сегодня, 14:48
228
Сегодня, 14:48
228
Фото: russianemirates.com

Школьницу изнасиловали в СКО

Ученица одной из школ Северо-Казахстанской области подверглась изнасилованию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Девочке 14 лет. 

"15 февраля в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило сообщение, что в одном из домов города Булаево совершено изнасилование 14-летней девочки. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3-1 пункта 1 статьи 120 УК РК “Изнасилование”, - сообщили в департаменте полиции области. 

По подозрению в изнасиловании задержали 23-летнего жителя города Булаево. Сейчас он водворен в ИВС.

"По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению, обращаем внимание граждан о необходимости опираться только на проверенную, подтверждённую официальную информацию", - отметили в полиции.

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#насилие #школа #СКО #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:48
228
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