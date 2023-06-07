Школьницу из Шымкента пригласили учиться сразу в несколько зарубежных вузов

Фото: otyrar.kz

Выпускницу гимназии №8 из Шымкента Адию Райымкул приглашают сразу в четыре лучших вуза мира. Девушка мечтает изучать биоинженерию и генетику. Получив образование за рубежом, обещает вернуться в родной город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Меня уже приняли в эти университеты. Один из лучших - это наш НИШ. Остальные вузы находятся в США, Австрии и Эстонии. Среди них есть университет, который входит в топ-20 лучших в мире - Висконсинский университет в Мадисоне. В каждом университете разные условия. Но в основном, нужно хорошо знать английский. Чтобы получить приглашение в эти университеты, я изучала информацию о них в Интернете. Потом сдала экзамены и поступила", - расскзаала выпускница.

Адия Райымкул свободно говорит на четырёх языках: казахском, русском, английском и немецком.

"Адия всегда была любознательной девочкой, даже в младших классах. Бывало такое, что мы всему классу даём одно задание, а Адия выполняла сразу несколько. Всегда жаждет знаний. У неё ещё есть отличительное качество - если она не может найти информацию в одном источнике, то ищет в других, пока не найдёт нужную. Адия очень талантливая и целеустремленная", - рассказала классный руководитель Аниза Кадиева.

В этом году восьмую гимназию окончили 128 выпускников. Из них семеро претендуют на золотую медаль, 14 окончили школу с отличием.