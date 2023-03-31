Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре

Фото: polisia.kz

Девочку чуть дважды не сбила машина на пешеходном переходе в Павлодаре. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сначала один, а затем и второй водитель не снизили скорость у регулируемого перехода и не пропустили ребёнка, переходящего дорогу. Лишь благодаря счастливой случайности дважды удалось избежать наезда.