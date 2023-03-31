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polisia.kz Сегодня, 17:11
297
Сегодня, 17:11
297
Фото: polisia.kz

Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре

Девочку чуть дважды не сбила машина на пешеходном переходе в Павлодаре. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сначала один, а затем и второй водитель не снизили скорость у регулируемого перехода и не пропустили ребёнка, переходящего дорогу. Лишь благодаря счастливой случайности дважды удалось избежать наезда.   

"36-летний водитель Hyundai Accent и 56-летний водитель Volkswagen Touran привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 600 КоАП РК. Обоих оштрафовали на 10 МРП. Также с ними проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов", - сообщили в полиции.
 

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Сегодня, 17:11
297
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