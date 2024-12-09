В Павлодарской области полицейские нашли 10-летнюю девочку, которая жила в чудовищных условиях. Она спала среди кучи вещей и мусора. В соседней комнате была её пьяная бабушка с мужчиной. Женщина не смогла встать, чтобы объяснить, что происходит в доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Проверяющие случайно пришли в этот дом. Семья считалась благополучной: никогда не состояла на учете.

Но то, что комиссия увидела, повергло в шок. Школьница была плохо одета, спала в комнате, заваленной мусором. Женщина, утверждавшая, что она тут хозяйка, была явно пьяна. Рядом спал какой-то посторонний мужчина.

Как выяснилось, мать девочки и её гражданский муж ушли на работу. За ребёнком присматривала бабушка, в чьём доме семья и жила.

Школьницу на время забрали из семьи – отдали на воспитание родной тёте. Матери, которая, как выяснилось, не выпивает, дали время найти другое жильё.