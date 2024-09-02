Школьница выпрыгнула из окна на прохожую в Японии

В Японии 17-летняя старшеклассница выпрыгнула из окна здания прямо на прохожую женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В многолюдном районе города Иокогама школьница упала на 32-летнюю женщину, которая гуляла со своими друзьями.

Обеих немедленно доставили в больницу. Несовершеннолетняя девочка скончалась спустя час. Позже скончалась и пострадавшая женщина.

Причины случившегося устанавливаются. Однако, согласно официальной статистике, в Японии люди до 18 лет чаще всего совершают суициды 1 сентября. Так в прошлом году в Японии покончили с собой 513 детей.