Школьница выпрыгнула из окна на прохожую в Японии
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
127Фото: ukrinform.ua
В Японии 17-летняя старшеклассница выпрыгнула из окна здания прямо на прохожую женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
В многолюдном районе города Иокогама школьница упала на 32-летнюю женщину, которая гуляла со своими друзьями.
Обеих немедленно доставили в больницу. Несовершеннолетняя девочка скончалась спустя час. Позже скончалась и пострадавшая женщина.
Причины случившегося устанавливаются. Однако, согласно официальной статистике, в Японии люди до 18 лет чаще всего совершают суициды 1 сентября. Так в прошлом году в Японии покончили с собой 513 детей.