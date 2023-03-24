Школьница создала робота, танцующего "Қара жорға"

Фото: пресс-служба министерства просвещения

В городе Кентау уеница пятого класса средней школы №23 Аружан Смайл создала танцующего робота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

Юная изобретательница посещает кружок робототехники во Дворце школьников.

"Наша главная цель – совместить наши национальные игры, такие как "Арқан тартыс", "Көкпар", "Теңге алу" с технической сферой и открыть напрямую путь к знаниям подрастающего поколения", - сообщили во дворце школьников.

По словам Аружан Смайл, после первого участия в кружке интерес к робототехнике возрос. Она захотела создать проект, который ориентирован на продвижение национальных традиций.

К слову, необычного робота, танцующего "Қара жорға" школьница презентовала на Наурыз.