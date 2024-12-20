Поздее в полиции сообщили о задержании десятиклассницы за попытку поджога в здании районной администрации. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу отметили, что с места происшествия изъяты три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежда, телефон и зажигалка. Школьницу отпустили под обязательство о явке. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.