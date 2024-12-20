  • 20 Декабря, 15:53
  • BAIGENEWS

Школьница пыталась поджечь здание администрации в России

Девочка разлила в помещении жидкость с горючим.

Сегодня, 14:44
АВТОР
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vesti095.ru Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44
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Фото: vesti095.ru

В России в Ленинградской области 16-летнюю девочку заподозрили в причастности к попытке поджога здания администрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rosbalt.ru.

Инцидент произошел около 18:00 в минувший четверг, 19 декабря. Школьница пронесла в помещение жидкость для розжига и попыталась поджечь вещи с помощью горючего. Несовершеннолетнюю поджигательницу остановили сотрудники администрации.

По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших и ущерба помещению. 

Поздее в полиции сообщили о задержании десятиклассницы за попытку поджога в здании районной администрации. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу отметили, что с места происшествия изъяты три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежда, телефон и зажигалка. Школьницу отпустили под обязательство о явке. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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