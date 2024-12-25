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Школьница попала в секс-рабство в Кызылорде: вынесен ещё один приговор

Это уже четвёртое решение суда по делу.

Сегодня, 20:05
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05
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Фото: baigenews.kz

В суде №2 Кызылорды в закрытом заседании рассмотрено уголовное дело в отношении А. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала её к занятию проституцией.  

Потерпевшая и её представители просили суд признать подсудимую виновной и назначить ей минимальный срок лишения свободы в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребёнка.

Приговором суда подсудимая признана виновной по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 309 УК РК. Ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, исковое заявление о взыскании морального вреда удовлетворено частично.  

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.

В МВД прокомментировали расследование.

 

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