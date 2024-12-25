В суде №2 Кызылорды в закрытом заседании рассмотрено уголовное дело в отношении А. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала её к занятию проституцией.

Потерпевшая и её представители просили суд признать подсудимую виновной и назначить ей минимальный срок лишения свободы в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребёнка.

Приговором суда подсудимая признана виновной по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 309 УК РК. Ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, исковое заявление о взыскании морального вреда удовлетворено частично.

Приговор пока не вступил в законную силу.