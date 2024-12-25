Школьница попала в секс-рабство в Кызылорде: вынесен ещё один приговор
Это уже четвёртое решение суда по делу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В суде №2 Кызылорды в закрытом заседании рассмотрено уголовное дело в отношении А. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала её к занятию проституцией.
Потерпевшая и её представители просили суд признать подсудимую виновной и назначить ей минимальный срок лишения свободы в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребёнка.
Приговором суда подсудимая признана виновной по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 309 УК РК. Ей назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, исковое заявление о взыскании морального вреда удовлетворено частично.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.
В МВД прокомментировали расследование.
Самое читаемое
- Глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана
- Шымкент, Павлодар, Костанай: как казахстанцы адаптируются к новому времени
- Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
- Что происходило в упавшем близ Актау самолёте во время крушения - видео
- Третий приговор по делу о секс-рабстве вынесли в Кызылорде