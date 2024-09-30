Школьница покончила с собой в Алматинской области

В Сети появилась информация о том, что в Алматинской области 15-летняя девочка покончила с собой. Корреспонденту BaigeNews.kz в областном департаменте полиции подтвердили информацию о самоубийстве.

В ведомстве сообщили, что суицид произошел 23 сентября в посёлке Отеген батыр. По данному факту полицейскими Талгарского района возбуждено уголовное дело.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

Однако в Управлении образования наотрез отказались в предоставлении комментария, ссылаясь на нормы в законе. Между тем на Instagram-странице фонда "НеМолчиKZ" появилась информация о том, что педсоставу школы, в которой училась девочка, запретили распространять информацию об этом случае.