Школьница покончила с собой в Алматинской области
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В Сети появилась информация о том, что в Алматинской области 15-летняя девочка покончила с собой. Корреспонденту BaigeNews.kz в областном департаменте полиции подтвердили информацию о самоубийстве.
В ведомстве сообщили, что суицид произошел 23 сентября в посёлке Отеген батыр. По данному факту полицейскими Талгарского района возбуждено уголовное дело.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.
Однако в Управлении образования наотрез отказались в предоставлении комментария, ссылаясь на нормы в законе. Между тем на Instagram-странице фонда "НеМолчиKZ" появилась информация о том, что педсоставу школы, в которой училась девочка, запретили распространять информацию об этом случае.
"Если это правда, то требуем немедленно уволить директора и возбудить проверку по факту укрывательства преступления. Почему девочка совершила суицид и почему это скрывают, важно установить причины и принять меры, в рамках действующего законодательства", - написано в посте фонда "НеМолчиKZ".
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