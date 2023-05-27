Школьница по неосторожности выпала из окна многоэтажки в Костанае

Фото: novostipmr.com

13-летняя девочка выпала из окна квартиры на четвёртом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

несчастный случай произошёл 27 мая около 11:00 часов в многоэтажке по улице Шаяхметова в Костанае.

В полицию о случившемся сообщили соседи. Они же вызвали скорую помощь и позвонили родителям, которые в это время находились работе. Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами в больницу.

Девочка рассказала, что выглядывала из окна и выпала нечаянно.

В квартире с ней находились девятилетняя сестра и двухлетний братик.

"С начала года в Костанайской области это уже восьмой случай падения детей из окон", — рассказали в департаменте полиции области.

В ведомстве просят родителей не оставлять детей без присмотра и не пренебрегать средствами детской защиты на окнах.