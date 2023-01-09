Школьница открыла музей палеонтологии в Актау

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Ученица специализированного ІТ-лицея Актау Мария Джунельбекова открыла музей палеонтологии, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "МИР 24".

Руководство образовательного учреждения выделило помещение, стенды и витрины. Учителя помогли с оформлением экспозиции. Посмотреть на музей приезжают историки и археологи Казахстана и стран ближнего зарубежья.

Останки доисторических млекопитающих Мария собирала на полуострове Мангышлак. Отец рассказывает: его дочь с детства любила искать в песке необычные окаменелости. Чистила их от пыли и приносила домой.

"Ракушки собирала всегда. Причём искала, к какому классу они относятся. Потом я узнал, что она выбрала тему по палеонтологии в научном проекте. Тут уже мы её поддержали. Везде выезжали вместе. Смотрели новые места, новые находки", – рассказал отец Марии Карим Джунельбеков.

Каждую находку Мария тщательно проверяет. Отправляет фото в крупные музеи Алматы и Астаны, созванивается с экспертами. Сейчас в лицее хранится порядка сотни экспонатов.