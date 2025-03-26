  • 26 Марта, 11:08
  • BAIGENEWS

Школьница избила сверстницу в Павлодаре

Полиция Павлодара расследует жестокое нападение школьницы на сверстницу.

Сегодня, 10:58
АВТОР
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Иллюстративное, Unsplash Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
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Фото: Иллюстративное, Unsplash

В Сети появилось видео, на котором школьница жестоко избивает сверстницу, нанося удары коленом по лицу. Инцидент произошел в Павлодаре, полиция провела проверку и установила всех участников конфликта, передает BaigeNews.kz.

По информации Департамента полиции Павлодарской области, нападавшая была доставлена в отдел полиции вместе с другими участницами. Ее законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также рассматривается вопрос о направлении несовершеннолетней в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в городе Серебрянск (ВКО).

Кроме того, в администрацию школы, где обучаются подростки, направлено представление о необходимости устранения условий, которые привели к данному инциденту. Полиция продолжает работу по предотвращению подобных правонарушений среди несовершеннолетних.

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