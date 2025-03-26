В Сети появилось видео, на котором школьница жестоко избивает сверстницу, нанося удары коленом по лицу. Инцидент произошел в Павлодаре, полиция провела проверку и установила всех участников конфликта, передает BaigeNews.kz.

По информации Департамента полиции Павлодарской области, нападавшая была доставлена в отдел полиции вместе с другими участницами. Ее законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также рассматривается вопрос о направлении несовершеннолетней в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в городе Серебрянск (ВКО).

Кроме того, в администрацию школы, где обучаются подростки, направлено представление о необходимости устранения условий, которые привели к данному инциденту. Полиция продолжает работу по предотвращению подобных правонарушений среди несовершеннолетних.