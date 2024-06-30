Школьница из Косшы набрала максимальный балл на ЕНТ

Выпускница школы № 1 имени Рахымжана Кошкарбаева города Косшы 17-летняя Айым Ержанова набрала на ЕНТ максимальное количество баллов — 140 баллов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Айым окончила школу со знаком "Алтын белгі". С первого класса она училась в Косшы, рассказала мама школьницы Айгерим Тапенова. В 10-11 классах Айым дополнительно посещала учебный центр в Астане.

"Ездила после учёбы на несколько часов, получала дополнительные знания по английскому языку, всемирной истории и математике. Это как раз те предметы, которые ей нужны были на ЕНТ. Уже с 10 класса она к нему готовилась и днём, и ночью. Она очень целеустремлённая. Все годы училась на одни пятёрки, участвовала в олимпиадах различных уровней, знает все стихи Абая, Мукагали Макатаева и Фаризы Онгарсыновой на казахском языке", — отметила мама выпускницы.

По словам родных, Айым хочет связать свою жизнь с изучением языков. На английском она говорит свободно.

"Айым окончила музыкальную школу, хорошо играет на домбре. Активистка, была президентом школы, у неё много друзей, она ответственная, всегда помогает родителям. Пишет эссе, есть опубликованные статьи. Пробные тестирования сдавала на 140 и 136 баллов. Была уверена в своих знаниях. Окончательное тестирование сдала на 140 баллов. При этом из четырёх ей потребовался лишь час, чтобы ответить на все предметы", — рассказала Айгерим Тапенова.

Узнав о достижениях Айым, образовательный центр "Зерделі" вручил выпускнице 5 млн. тенге и iPhone.

Абитуриент из Алматинской области набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ. Выпускник сдал тестирование по комбинации "Математика-Информатика" 27 июня.