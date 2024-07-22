Школьница из Косшы набрала 140 баллов на ЕНТ
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Ещё один абитуриент в Казахстане набрал 140 баллов на ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.
С учётом суммы конвертированных баллов международного сертификата IELTS и результатов ЕНТ Айым Ержанова из Косшы стала обладателем 140 баллов.
"Айым сдала ЕНТ по четырём предметам и набрала 90 баллов, а также указала наличие международного сертификата IELTS для конвертации баллов по предмету "Английский язык". По правилам конвертация осуществляется приёмными комиссиями вузов после сдачи документов на конкурс грантов и подтверждения баллов международного сертификата. Таким образом, на данный момент Айым Ержанова стала вторым обладателем 140 баллов и примет участие в конкурсе с максимальными баллами", - сообщили в министерстве.
Обладателем 139 баллов с учётом конвертации международного сертификата IELTS стал Мардан Күншыгаров из Косшы Акмолинской области.
Ранее среди сдававших ЕНТ в этом году 139 баллов набрали двое тестируемых: Аяужан Муратова из ВКО и Нурболат Жубатқан из Кызылординской области.
Всего 716 человек набрали больше 130 баллов.
"Все пять абитуриентов с высокими баллами уже определились с будущей профессией. Два абитуриента с 140 баллами выбрали "Информационные технологии" и "Подготовку учителей английского языка". Три абитуриента с 139 баллам выбрали направления "Медицина", "Филология", "Международные отношения и дипломатия", - уточнили в Миннауки.
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