Школьница из Косшы набрала 140 баллов на ЕНТ

Ещё один абитуриент в Казахстане набрал 140 баллов на ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования.

С учётом суммы конвертированных баллов международного сертификата IELTS и результатов ЕНТ Айым Ержанова из Косшы стала обладателем 140 баллов.

"Айым сдала ЕНТ по четырём предметам и набрала 90 баллов, а также указала наличие международного сертификата IELTS для конвертации баллов по предмету "Английский язык". По правилам конвертация осуществляется приёмными комиссиями вузов после сдачи документов на конкурс грантов и подтверждения баллов международного сертификата. Таким образом, на данный момент Айым Ержанова стала вторым обладателем 140 баллов и примет участие в конкурсе с максимальными баллами", - сообщили в министерстве.

Обладателем 139 баллов с учётом конвертации международного сертификата IELTS стал Мардан Күншыгаров из Косшы Акмолинской области.

Ранее среди сдававших ЕНТ в этом году 139 баллов набрали двое тестируемых: Аяужан Муратова из ВКО и Нурболат Жубатқан из Кызылординской области.

Всего 716 человек набрали больше 130 баллов.