Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с юными участниками республиканского конкурса детских рисунков, посвящённого теме рационального использования воды. Одной из победительниц стала школьница из Атырау — Аружан Галымжан, передаёт BaigeNews.kz.

Творческий конкурс был организован в рамках инициативы "Тaзa Қазақстан" и собрал более тысячи участников со всей страны. Ребята в своих работах выразили важность сохранения водных ресурсов и бережного отношения к природе.

Аружан презентовала главе государства свою работу, которая затронула важную экологическую тему. Её рисунок был нанесён на футболку и эко-шопер, которые были вручены Касым-Жомарту Токаеву в качестве памятного подарка.

Президент отметил значимость участия детей в подобных инициативах и похвалил юных художников за творческий подход и осознанное отношение к вопросам экологии.

Ранее сообщалось, что глава государства осмотрел выставку, посвященную экологическому фестивалю "Таза Қазақстан". Также он посадил дерево в парке "Жастар".