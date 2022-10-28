Школьница из Алматы написала книгу в помощь учителям

Фото: из личного архива Томирис Курманалиной

Томирис Курманалина учится в 10 классе Алматинской РФМШ. Она призёр множества республиканских и международных олимпиад по математике, занимается шахматами и программированием. Недавно девушка выпустила книгу "Юниорская Балканская математическая олимпиада". Корреспонденту BaigeNews.kz школьница рассказала о своём труде.

Престижная юниорская Балканская олимпиада проводится с 1997 года. В книге Томирис расписала все задачи и условия этого турнира, начиная с момента основания. Это наиболее комфортный способ подготовки, считает она.

"Идея пришла, когда я готовилась к олимпиаде. Есть такая практика, когда мы решаем задачи из прошлых олимпиад. Мне было немного сложно, потому что я не всегда могла найти условия или решения в Интернете, тратила много времени на это. Не всегда информация была доступна на русском или английском языках. Втречались задания на французском, румынском", - рассказала школьница.



Томирис поняла, что было бы очень удобно и полезно для других, собрать всё в одной книге. Так школьниками не придётся тратить время на ту работу, которую проделала она.

"Я писала эту книгу очень долго, два-три года, начиная с карантина. Потому что я решала задачи, переводила, печатала, относила в издательство, проверяла, опять относила и опять проверяла. Я перепроверяла книгу семь-восемь раз. Писала её вместе с сестрой и папой. Они помогали при решении задач, с ресурсами, где можно найти условия. Это был сложный путь. Вначале я не была уверена, что эта книга выйдет, потому что всё давалось очень сложно", - призналась она.

Книга написана на русском языке и предназначена для школьников любых возрастов.

"Это издание для всех олимпиадников. В юниорской Балканской олимпиаде могут участвовать дети до 15 лет. Нет определенного диапазона классов. Главное - быть способным решать этот уровень задач. Также книга пригодится старшеклассникам, потому что идеи, которые можно получить при решении этих задач, помогут в других олимпиадах. Это как обычный сборник по математике может помочь улучшить ваши знания", - объяснила Томирис.

Среди покупателей книги были учителя физики, химии. Все очень оценили идею и труд Томирис.

"Пока я слышала только позитивные отзывы. Книга - лучший подарок. Всем понравилось то, что несмотря на свой возраст, я смогла сделать что-то своё. Не подстраивалась под общество. Я могла просто выпустить книгу для второклассников по вычислению плюса и минуса, арифметические действия. Но я сделала что-то очень трудоёмкое и сложное, не все могут взяться за это", - отметила она.

Талант Томирис проявляется и в шахматах.

"Шахматы для меня больше хобби. Я выиграла уже очень много титулов. Могу пойти поиграть, когда мне скучно или нет настроения. Когда я играю в шахматы, ни о чем не думаю, ничего кроме доски для меня не существует. А вот в математике ещё много чего можно достичь", - считает девушка.

Школьница ещё не определилась с будущей профессией, на данный момент пробует себя в разных сферах.