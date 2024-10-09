Школьница из Актобе обвинила братьев в неоднократных изнасилованиях

Жителей Актобе шокировала новость о том, что девочка несколько лет подвергалась насилию. Об этом сообщили в фонде #НемолчиKZ, передаёт BaigeNews.kz.

В фонд обратилась мать школьницы. Дочь женщины рассказала, что над ней надругались родственники со стороны отца ― двоюродные братья 1998 и 2004 годов рождения.

Это началось, как следует из информации #НемолчиKZ, когда ей было 8 лет, сейчас уже 14.

"Никто не подозревал. В гараже или прямо дома, когда никого не было. Эти парни росли на глазах матери девочки с 2 лет и 8 лет, выросли в огромных мужиков. Сестрёнка росла на их глазах", – пишет фонд.

Мать школьницы обратилась в полицию и покинула дом вместе с дочерью и другими детьми.

Сейчас дело расследует полиция по фактам насильственных действий и вымогательства. По данным фонда, эти же молодые люди анонимно требовали с матери девочки деньги.

"Департаментом полиции зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях. По делу назначен процессуальный прокурор, с участием которого проводятся все следственные действия. Установлены двое подозреваемых, которые задержаны и водворены в ИВС. При избрании санкционной меры судом принято решение о содержании подозреваемых под домашним арестом с учётом отсутствия судимости, наличия несовершеннолетних детей и постоянного места жительства. Назначены необходимые экспертизы", ― проинформировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства департамента полиции.