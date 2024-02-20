Школьников вновь перевели на дистанционку в Караганде
Сегодня, 21:04
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Сегодня, 21:04Сегодня, 21:04
75Фото: pxhere.com
Занятия для школьников пройдут онлайн 21 февраля в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении отдела образования Караганды.
Дети в Караганде не ходят в школу с пятницы, 16 февраля.
По данным "Казгидромет", ночью в городе ожидается понижение температуры воздуха до минус 33-35 градусов.
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