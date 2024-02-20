  • 20 Февраля, 21:24
  • BAIGENEWS

Школьников вновь перевели на дистанционку в Караганде

Сегодня, 21:04
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:04
Сегодня, 21:04
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Фото: pxhere.com

Занятия для школьников пройдут онлайн 21 февраля в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении отдела образования Караганды.

Дети в Караганде не ходят в школу с пятницы, 16 февраля.

По данным "Казгидромет", ночью в городе ожидается понижение температуры воздуха до минус 33-35 градусов. 

 

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