Школьников ВКО перевели на дистанционное обучение из-за мороза

В нескольких районах Восточно-Казахстанской области из-за сильных морозов учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.

В Шемонаихинском районе ученики с нолевого по девятый классы будут учиться дистанционно 22 января.

В Курчумском районе на дистанционный формат перевели учащихся первой и второй смены с нолевого по 11 классы.

В районе Глубокое ученики первой смены с нолевого по 11 классы переведены на дистанционное обучение.

В районе Алтай занятия для учащихся первой и второй смены с нулевого по 11 классы, а также студентов первых и вторых курсов колледжей перевели на дистанционный формат.

В районе Катон-Карагай учеников сельских школ частично перевели на дистанционное обучение.