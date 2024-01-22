Школьников ВКО перевели на дистанционное обучение из-за мороза
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В нескольких районах Восточно-Казахстанской области из-за сильных морозов учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент по чрезвычайным ситуациям.
В Шемонаихинском районе ученики с нолевого по девятый классы будут учиться дистанционно 22 января.
В Курчумском районе на дистанционный формат перевели учащихся первой и второй смены с нолевого по 11 классы.
В районе Глубокое ученики первой смены с нолевого по 11 классы переведены на дистанционное обучение.
В районе Алтай занятия для учащихся первой и второй смены с нулевого по 11 классы, а также студентов первых и вторых курсов колледжей перевели на дистанционный формат.
В районе Катон-Карагай учеников сельских школ частично перевели на дистанционное обучение.
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