  • 23 Января, 19:55
  • BAIGENEWS

Школьников в Караганде перевели на дистанционку

Столбики термометров в городе могут опуститься ниже отметки в 30 градусов.

Сегодня, 18:52
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
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Фото: baigenews.kz

24 января в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены в школах Караганды переводят на дистанционный формат, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в отделе образования.

Также стало известно, кто не будет учиться 24 января в Астане.

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