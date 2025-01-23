Школьников в Караганде перевели на дистанционку
Столбики термометров в городе могут опуститься ниже отметки в 30 градусов.
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
160Фото: baigenews.kz
24 января в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены в школах Караганды переводят на дистанционный формат, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщили в отделе образования.
Также стало известно, кто не будет учиться 24 января в Астане.
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