24 января в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены в школах Караганды переводят на дистанционный формат, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в отделе образования.

Также стало известно, кто не будет учиться 24 января в Астане.