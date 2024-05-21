Школьников трех областей Казахстана освободили от промежуточных и итоговых экзаменов

Более 3,5 тыс. школьников из пострадавших от паводков регионов освободили от промежуточных и итоговых экзаменов. Об этом сообщил министр просвещения нашей страны Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.

В их числе обучающиеся Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей. Для них итоговая оценка выставляется на основе годовых оценок.

Напомним, итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня.



Впервые для учащихся 5-8, 10 классов с целью оценки уровня владения казахским языком проведут промежуточные экзамены по казахскому языку.

2023-2024 учебный год планируется завершить проведением Единого классного часа "Білімім – Отаныма". 25 мая состоится мероприятие, посвященное выпускникам школ "Мектебім, саған мың алғыс!".

Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12-15 июня.