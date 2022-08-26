Школьников с нарушением зрения и интеллекта обеспечили специальными учебниками в Карагандинской области

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К новому учебному году в Карагандинской области решили проблему со школьной литературой для слабовидящих, незрячих учеников и детей с нарушением интеллекта. Об этом сообщила руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"В этом году выделено 76,6 миллиона тенге на приобретение учебников для детей с нарушениями зрения и интеллекта. Это позволило приобрести 15 200 экземпляров необходимых книг. До этого родители не раз жаловались на их отсутствие", – сказала Кожахметова во время совещания акима области Жениса Касымбека с родителями и руководителями профильных ведомств впреддверии нового учебного года.

Аким рассказал о готовности Центра Центра поддержки детей с аутизмом в регионе. Сейчас строительно-монтажные работы выполнены на 70 процентов. Закуплены мебель и оборудование. На работу приняты пять дефектологов, три психолога, логопед и регистратор. Все педагоги прошли специальное обучение. Центр откроют в конце сентября.

Сейчас в области решают также вопрос нехватки педагогов со специальным образованием. В этом году выделены средства на курсы обучения педагогов и родителей по взаимодействию с детьми-аутистами.

Женис Касымбек поручил всем профильным управлениям как можно чаще встречаться с родителями особенных детей. По мнению акима, регулярное общение позволит оперативнее решать имеющиеся проблемы.