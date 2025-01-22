Из-за непогоды все школьники в Караганде 23 января будут учиться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении отдела образования Караганды.

В Астане в онлайн формат перевели занятия для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей.