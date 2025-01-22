Школьников первой и второй смены перевели на дистанционку в Караганде
Метель сменится сильным морозом.
Сегодня, 21:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
159Фото: baigenews.kz
Из-за непогоды все школьники в Караганде 23 января будут учиться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении отдела образования Караганды.
В Астане в онлайн формат перевели занятия для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей.
Самое читаемое