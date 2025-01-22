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Школьников первой и второй смены перевели на дистанционку в Караганде

Метель сменится сильным морозом.

Сегодня, 21:08
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: baigenews.kz

Из-за непогоды все школьники в Караганде 23 января будут учиться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении отдела образования Караганды.

В Астане в онлайн формат перевели занятия для учащихся школ и 1-2 курсов колледжей.

 

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