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Школьников перевели на дистанционное обучение в Кызылординской области Сегодня, 01:48
48
Сегодня, 01:48
48

Школьников перевели на дистанционное обучение в Кызылординской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями по городу Кызылорда и Аральскому, Казалинскому, Кармакшинскому, Жалагашскому, Сырдарьинскому районам 3 февраля,  учащиеся с 0 по 11 классы будут обучаться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Управлении образования региона, в областных интернатах процесс занятий проводятся в прежнем режиме. А формат обучения в частных школах реализуется в соответствии с решением учредителей школы.

За исключением Жанакорганского и Шиелийского районов, 140 033 учащихся в 208 школах завтра будут обучаться дистанционно.

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#дистанционное обучение #образование #школьники
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:48
48
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