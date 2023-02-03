Школьников перевели на дистанционное обучение в Кызылординской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями по городу Кызылорда и Аральскому, Казалинскому, Кармакшинскому, Жалагашскому, Сырдарьинскому районам 3 февраля, учащиеся с 0 по 11 классы будут обучаться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Управлении образования региона, в областных интернатах процесс занятий проводятся в прежнем режиме. А формат обучения в частных школах реализуется в соответствии с решением учредителей школы.



За исключением Жанакорганского и Шиелийского районов, 140 033 учащихся в 208 школах завтра будут обучаться дистанционно.