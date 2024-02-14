Школьников перевели на дистанционку в Астане
Сегодня, 11:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
132Фото: Baigenews.kz
Из-за ухудшения погодных условий столичных школьников перевели на дистанционку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, на 36 участках автодорог республиканского значения в 12 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта в связи с ухудшением погодных условий.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области