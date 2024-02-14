Школьников перевели на дистанционку в Астане

Из-за ухудшения погодных условий столичных школьников перевели на дистанционку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, на 36 участках автодорог республиканского значения в 12 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта в связи с ухудшением погодных условий.