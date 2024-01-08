Школьников начальных классов перевели на дистанционку в Астане
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
126Фото: Baigenews.kz
Из-за погодных условий учащихся второй смены 0-4 классов перевели на дистанционный формат обучения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.
"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в управлении.
По данным РГП "Казгидромет" в Астане 8 января временами сильный снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.
Из-за обильных осадков свыше 1700 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане.
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