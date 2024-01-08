Школьников начальных классов перевели на дистанционку в Астане

Из-за погодных условий учащихся второй смены 0-4 классов перевели на дистанционный формат обучения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в управлении.

По данным РГП "Казгидромет" в Астане 8 января временами сильный снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 мороза.

Из-за обильных осадков свыше 1700 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане.