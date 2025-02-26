Школьников на пятничном намазе и мигрантов обнаружили в мечети Шымкента
Масштабный рейд в Шымкенте.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники органов внутренних дел Шымкента совместно со специалистами госструктур провели масштабные проверки, передаёт BaigeNews.kz.
Какие объекты проверялись?
- Мечети и молельные комнаты;
- Торговые точки и строящиеся объекты;
- Учреждения образования.
В результате проверок выявили нарушения миграционного законодательства. Так, установили 160 иностранных граждан, 49 человек из которых водворили в спецприемник за нарушение миграционных правил. 6 мигрантов оказались приверженцами деструктивных религиозных течений.
В ходе рейдов было проверено 22 мечети и 12 молельных комнат. Инспекции проводились во время пятничного намаза. Там стражи порядка обнаружили 47 школьников.
Также стражи порядка проверили образовательные учреждения и обнаружили многочисленные нарушения в школах и частных учебных заведениях. У некоторых учреждений отсутствовали документы и экспертизы. Часть из них не соответствовала заявленным целям деятельности.
В итоге выявлено:
- 677 подростков и 11 учителей, использующих религиозную атрибутику;
- 44 подростка направлены в Центр адаптации несовершеннолетних;
- Обнаружено около 40 экземпляров религиозной литературы без разрешенной экспертизы.
Проверки пансионатов и фондов показали многочисленные нарушения в деятельности пансионата "Жибек жолы". Также была дезорганизована работа корпоративного фонда "Каусар".
Рейдовые проверки в рамках ОПМ "Правопорядок" продолжаются. Правоохранители обещают продолжить работу по выявлению нарушений и обеспечению общественной безопасности.
Самое читаемое
- Районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса
- Семья из Казахстана рассказала о жизни в Турции
- Подростки пинали ребёнка в Семее: Что говорят в полиции
- Лишить прав родителей, подростков отправить в спецшколу: реакция на избиение в Семее
- "Сеют в школе уличные ценности": родители учеников в Семее высказались о подростках избивших мальчика