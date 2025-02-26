В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники органов внутренних дел Шымкента совместно со специалистами госструктур провели масштабные проверки, передаёт BaigeNews.kz.

Какие объекты проверялись?

Мечети и молельные комнаты;

Торговые точки и строящиеся объекты;

Учреждения образования.

В результате проверок выявили нарушения миграционного законодательства. Так, установили 160 иностранных граждан, 49 человек из которых водворили в спецприемник за нарушение миграционных правил. 6 мигрантов оказались приверженцами деструктивных религиозных течений.

В ходе рейдов было проверено 22 мечети и 12 молельных комнат. Инспекции проводились во время пятничного намаза. Там стражи порядка обнаружили 47 школьников.

Также стражи порядка проверили образовательные учреждения и обнаружили многочисленные нарушения в школах и частных учебных заведениях. У некоторых учреждений отсутствовали документы и экспертизы. Часть из них не соответствовала заявленным целям деятельности.

В итоге выявлено:

677 подростков и 11 учителей, использующих религиозную атрибутику;

44 подростка направлены в Центр адаптации несовершеннолетних;

Обнаружено около 40 экземпляров религиозной литературы без разрешенной экспертизы.

Проверки пансионатов и фондов показали многочисленные нарушения в деятельности пансионата "Жибек жолы". Также была дезорганизована работа корпоративного фонда "Каусар".

Рейдовые проверки в рамках ОПМ "Правопорядок" продолжаются. Правоохранители обещают продолжить работу по выявлению нарушений и обеспечению общественной безопасности.