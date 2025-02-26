Школьников Усть-Каменогорска могут перевести на особый формат обучения. Из-за частого густого смога, дети будут заниматься дистанционно. Норму рассматривают депутаты маслихата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Город снова окутала густая дымка. Она держится уже десять дней. Все выбросы от промышленных предприятий, транспорта, печек накрывают город "шапкой". Горожане жалуются, им трудно дышать. Жителям советуют реже выходить на улицу. Экологи требуют принятия более решительных мер к местным предприятиям.

"Утром встаёшь города не видно. В телефоне сообщение НМУ. На улице стараемся поменьше быть, трудно дышать".

"Невозможно дышать - газы, у нас у всех на работе горло болит".

"Мы каждый раз слышим: предприятия газуют, платят большие штрафы и так далее. Мне бы хотелось где-нибудь посмотреть, а куда полученные штрафы тратятся, как мы их расходуем", - говорят опрошенные горожане.

В областном центре 22 предприятия должны установить автоматические системы мониторинга и обеспечить беспрепятственный доступ к ним сотрудников профильного департамента. Однако экологов пускают не охотно, либо не пускают вовсе. И за этого, как считают специалисты, загрязнителей нужно наказывать. Все экологические программы промпредприятий по снижению выбросов должны быть доступными.

"Нужно провести большую встречу с крупными компаниями, выработать для них жёсткие требования по снижению выбросов. План получить на ближайшие 5-10 лет и добиться того, чтобы они активно участвовали в развитии центрального теплоснабжения. Получим один крупный источник выбросов, который будет контролироваться, где будет хоть какая-то газоочистка установлена. Плюс контроль топлива можно будет наладить", - отметил эколог Даулет Асанов.

Экологи считают, что промышленные компании должны построить в городе новую ТЭЦ, к которой будут подключены почти 29 тысяч частных домов. А это серьёзно сократит выбросы. Кроме того, нужно установить, какие вредные вещества попадают в атмосферу и из трубы какого предприятия. Для этого специалисты департамента экологии установят дополнительно 25 датчиков. Сейчас их всего 10 со времён советского союза.

"Существует 10 постов, которые мы предложили передвинуть в другие зоны и дополнительно для того, чтобы контроль был со всего города. Чтобы мерить не только загрязнение воздуха, но и радиационный фон", - сказала руководитель Бюро экологической защиты "Оскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.

Специалисты экологического бюро предложили ввести видеофиксацию загрязнений и размещение информации о состоянии атмосферного воздуха в городе на LED-экранах. Это обеспечит доступность важной информации. Также будет создана цифровая платформа для контроля и жалоб населения, где можно будет оставлять данные о том или ином предприятии-загрязнителе, в том числе видео и фото.

Из-за грязного воздуха школьников Усть-Каменогорска будут переводить на дистанционный формат обучения. Как это делается при сильном морозе. Алгоритм, как сказали экологи, уже разработан. Сейчас он проходит согласование и будет представлен депутатам маслихата. Это, по мнению специалистов, важный шаг к защите здоровья детей.