Школьники первой смены переведены на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает управление образования региона, учащиеся 1 смены с 0 по 4 классы городов Рудный и Лисаковск переведены на дистанционное обучение. В Костанае на онлайн обучении будут дети с 0 по 7 класс.

Также ряд занятий в дистанционном формате пройдет в Карабалыкском районе - 0-11 классы 1 смены. Температура воздуха -30, скорость ветра 4 м/с. Начальные школы — 48 учащихся, занятия начнут с 12.00 часов.

В Костанайском районе учащиеся 1 смены с 0-4 класс переводятся на онлайн-формат обучения. Занятия для учащихся с 0-8 классы школ Житикаринского района также переводятся на онлайн формат обучения

Денисовский район - занятия 1 смены с 1-9 классы переведены на дистанционный формат обучения. Мороз - 28 градусов

Узункольский район занятия 1 смены переведены для КПП -4 классов (Узункольская ОШ№ 1, ОШ им. К. Дөненбаевой -26°), для КПП -11 классов (Троебратская ОШ, Суворовская ОШ-30°С), остальные занимаются в штатном режиме. Также занятия учащихся 1 смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина переносятся на 12.00.