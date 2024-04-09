Школьников из подтопленных регионов РК освободят от сдачи экзаменов и тестов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. Заслушаны заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова и профильные министры. На сегодня в свои жилища вернулось почти восемь тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства поставил перед министерствами социального блока во главе с вице-премьером задачи по оказанию всемерной поддержки жителям, оказавшимся в условиях ЧС.

Обеспечение временным жильём

"С начала паводков эвакуировано 86 тысяч наших жителей. В пунктах временного размещения сейчас проживают 8 472 человека. Места эвакуации – это временная мера. Надо определить временное жильё для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания без каких-либо исключений", — подчеркнул Олжас Бектенов.

В то же время до момента переселения особое внимание поручено обратить на поддержание работы эвакуационных пунктов. Акиматам необходимо обеспечить жителей качественным питанием, санитарно-гигиеническими средствами, доступом к медицинским услугам.

Процесс расселения с эвакопунктов во временное проживание должен быть гибким. В случае, если жители предпочитают не покидать свои дома в регионах, где пик паводков уже пройден, акиматам необходимо оказать соответствующую помощь. В то же время оставленные дома будут находиться под контролем министерства внутренних дел для исключения мародерства.

Образование

"В десяти регионах действует режим ЧС. Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван. Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того, необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время", — отметил премьер-министр.

Кроме того, поручено проработать вопрос обеспечения техническими средствами преподавателей и школьников в зонах ЧС после завершения активной фазы подтоплений.

Здравоохранение

"Мы видим, что некоторые жители в регионах с режимом ЧС обеспокоены эпидемиологической ситуацией и опасаются риска появления вспышек инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения. Министерству здравоохранения поручаю держать вопрос на особом контроле и информировать жителей. В регионах после стабилизации паводковой ситуации нужно провести комплексные меры по очистке территорий и проведению дезинфекционных мероприятий, очистке и дезинфекции водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения. Акиматам в свою очередь уже даны поручения по организации подвоза воды", — подчеркнул глава правительства.

Эпизоотическая ситуация

В целях недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления министерству сельского хозяйства и Республиканскому противоэпизоотическому отряду совместно с акиматами областей поручено оперативно завершить сбор и утилизацию павших животных. Соответствующая техника, штат сотрудников и необходимые дезинфекционные средства для проведения ликвидационных мероприятий имеются.

Восстановление инфраструктуры

"По строительству домов разработан типовой проект индивидуального жилого дома. В то же время важно в приоритетном порядке отремонтировать объекты социальной инфраструктуры: это школы и детсады, больницы и поликлиники. Качество строительных работ держать на повышенном контроле", — сказал Олжас Бектенов.