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  • Школьников госпитализировали с отравлением в Павлодарской области
Сегодня, 22:53
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Школьников госпитализировали с отравлением в Павлодарской области

Массовое отравление произошло в школе Павлодарской области. Девять учеников из села Шарбакты попали в больницу. Санврачи предполагают, что виной всему стал обед в столовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На больничных койках оказались ученики со второго по девятый классы. Пятеро находятся на стационарном лечении, четверо - на амбулаторном.

Общепит в учебном заведении обслуживается арендатором. Пробы еды отправили на экспертизу.

"В результатах исследований у заболевших и находящихся на стационарном лечении выявлено шигелла Зонне. Это говорит о том, что факт отравления имеет место. И этот факт связан именно с пищевыми продуктами. Поэтому проверка продолжается", - сообщила глава отдела департамента санэпидконтроля Павлодарской области Гульмира Кульмагамбетова.

Шигелла Зонне - бактерии, возбудитель дизентерийного шигеллёза. Дизентерия, вызванная ими, начинается остро. Возникает общая интоксикация, повышается температура тела, появляются схваткообразные боли в животе. 

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#происшествия #школьники #Павлодарская область #Отравление #здоровье
Сегодня, 22:53
99
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