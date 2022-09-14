Школьников госпитализировали с отравлением в Павлодарской области

Массовое отравление произошло в школе Павлодарской области. Девять учеников из села Шарбакты попали в больницу. Санврачи предполагают, что виной всему стал обед в столовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На больничных койках оказались ученики со второго по девятый классы. Пятеро находятся на стационарном лечении, четверо - на амбулаторном.

Общепит в учебном заведении обслуживается арендатором. Пробы еды отправили на экспертизу.

"В результатах исследований у заболевших и находящихся на стационарном лечении выявлено шигелла Зонне. Это говорит о том, что факт отравления имеет место. И этот факт связан именно с пищевыми продуктами. Поэтому проверка продолжается", - сообщила глава отдела департамента санэпидконтроля Павлодарской области Гульмира Кульмагамбетова.

Шигелла Зонне - бактерии, возбудитель дизентерийного шигеллёза. Дизентерия, вызванная ими, начинается остро. Возникает общая интоксикация, повышается температура тела, появляются схваткообразные боли в животе.