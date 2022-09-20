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  • Школьников эвакуировали из-за сообщения о бомбе в Шымкенте
cheremuha.com Сегодня, 18:57
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Фото: cheremuha.com

Школьников эвакуировали из-за сообщения о бомбе в Шымкенте

Учащихся и педагогов школы-лицея №15 экстренно эвакуировали в Шымкенте из-за сообщения о заложенной в здании бомбе, передаёт BaigeNews.kz.

Звонок от неизвестного поступил на пульт 102 в 12:23. 

Территорию школы оцепили, всех, кто был внутри отвели на безопасное расстояние.

"В ходе осмотра места информация о заложенной бомбе не подтвердилась. Факт зарегистрировали по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Начато досудебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению звонившего лица", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

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#терроризм #бомба #Шымкент #школа #полиция
Сегодня, 18:57
252
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