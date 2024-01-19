Школьников двух регионов перевели на дистанционку

В Восточно-Казахстанской и Костанайской областях школьники ряда районов будут учиться онлайн 19 января, передаёт BaigeNews.kz.

В Восточно-Казахстанской области учиться из дома будут:

с нолевого по четвёртые классы в Риддере, Тарбагатайском районе (Жарылгасынов, Карой, Казахстан, Рыскулова, Уалиханова, Жангызтал, Батурсынов);

с нолевого по девятые классы в Шемонаихинском районе, Уланском районе (Асу-Булакская, Бозанбайская, Аханов, Герасимовка, Привольное, Таенов, Тохтаров);

с нолевого по 11 классы в Глубоковском районе, Курчумском районе, районе Алтай, Самар, Катон-Карагайском районе, Тарбагатайском районе (Ауезов, Билялов, Абай, Алтынсарин, Токтаров, Майлин, Кайсенов, Акмектеп, Жетіарал, Мусрепов, Тогысов, Жамбыл, Сатпаев), Уланском районе (Гагарино).

В Костанайской области на онлайн-формат переведены школьники:

с нолевого по четвёртые классы в Жангельдинском районе;

с нолевого по девятые классы в Карабалыкском районе;

с нолевого по 11 классы в районе Беимбета Майлина.

Кроме того, учащихся первой смены с нолевого по четвёртые классы перевели на онлайн-формат обучения в Костанае.