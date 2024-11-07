Школьников Астаны перевели на дистанционное обучение

Акимат Астаны сообщил, что 7 ноября ученики с 0 по 7 классы первой смены будут учиться дистанционно, передаёт BaigeNews.kz.

Такое решение местные власти приняли в связи с ухудшением погодных условий.

По данным РГП "Казгидромет" в столице 7 ноября ожидаются сильный ветер, гололёд и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.