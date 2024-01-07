Школьников Алматы будут кормить национальными блюдами

В алматинских школьных столовых планируют изменить основное меню для учащихся начальных классов. Специалисты хотят включить в рацион детей казахские национальные блюда. Пилотный проект для улучшения качества питания реализуют в Национальном центре здоровья совместно с Алматинским колледжем сервисного обслуживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Одна порция основного блюда состоит из 230 граммов. Меню обязательно должно включать: белок, крупы и клетчатку. Основной целью пилотного проекта является - приучить деток есть рыбные блюда и разнообразить меню национальными диетическими рецептами.

"Очень большая проблема у нас в Казахстане, что наши дети плохо едят рыбу. Этот продукт богат всеми полезными веществами. И как же привлечь внимание наших детей к этим рыбам? Допустим детишек заинтересует фишбол, шарики рыбные. Кроме того, мы также включили три салата. Национальные. С использованием ірімшік, другой с использованием тыквы и т.д." — отметила диетолог Вероника Уливанова.

По словам специалистов, проект, в первую очередь, нацелен на то, чтобы развить правильные пищевые привычки у детей и предотвратить возникновение хронических заболеваний среди школьников. Пока, в качестве эксперимента, пилотный проект реализуется в трёх школах города.

"Проводится научное исследование. Мы взяли три школы под пилотный проект. Помимо этого, идет разъяснительная работа с родителями, семинары с учениками, а также работы по определению качества еды с детьми. А сегодня мы проводим эксперимент по включению национальных блюд в меню. Будет проведена дегустация и дана оценка",— рассказал директор Алматинского колледжа сервисного обслуживания Ерулан Карагулов.



Каждое блюдо выбрано в соответствии с нормами здорового питания для ребёнка. В их числе самые легкие рецепты для молодого пищеварения. После дегустации и на основе всех предложений, специалисты выработают оптимальный вариант нового меню.

"Все блюда очень понравились, полезны для детей. Творог тоже понравился. Мои дети ели с большим удовольствием. Хотелось бы ввести в меню такие национальные блюда. Никаких претензий. Единственное хотелось бы добавить больше овощей. Так как это витамины" — поделилась родитель Дилира Аманилова.

В целом бесплатным питанием охвачены свыше 134 тысяч алматинских школьников. В том числе учащиеся начальных классов и дети из малообеспеченных семей с 5 по 9 классы. На ежедневное питание каждому ребенку выделяется 830 тенге. Куда входят первые и вторые блюда, а также салат.