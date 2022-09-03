Школьники вынуждены учиться в здании дома культуры в Павлодарской области

Фото: 24.kz

Подрядчики затянули с ремонтом школы и не успели его закончить к 1 сентября.

Около сотни учеников села Сарышыганак Аксуского района Павлодарской области вынуждены ходить на уроки в сельский дом культуры, потому что школу не успели отремонтировать к новому учебному году, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Строители обещают закончить работы в течение двух месяцев, а руководство учебного заведения заверяет, что уже через месяц дети сядут за парты.

"До конца месяца мы завершим ремонт в школе села Сарышыганак. Прилагаем все силы и возможности. Обещаем, что скоро дети вернутся в школу. Здесь 43 года не проводили ремонт. Наша задача − быстрее привести в порядок школьные кабинеты и столовую, чтобы дети могли учиться", − отметил руководитель отдела образования города Аксу Кайрат Смагулов.

Этим летом в Павлодарском регионе взялись капитально отремонтировать сразу 46 средних учебных заведений. Но на многих объектах конкурсные процедуры провели поздно, поэтому и идёт отставание от графика, отмечают в акимате. К тому же, один из подрядчиков выиграл сразу 10 объектов и не рассчитал свои силы.