Несмотря на строительство новых школ, в Туркестанской области по-прежнему актуален вопрос нехватки учебных заведений, аварийных школ и переполненных классов. Проблемы учеников южного региона в своем депутатском запросе поднял сенатор Алишер Сатвалдиев, передаёт BaigeNews.kz.

По информации депутата, на данный момент в Сайрамском районе наблюдается острая нехватка учебных мест. В школе имени Бөкейхана, рассчитанной на 310 учеников, обучается 972 ребенка. В школе имени Жамбыла №41 в селе Карабулак при проектной мощности 600 человек учатся 1 428 учеников, а здание находится в аварийном состоянии.

"Особенно критическая ситуация сложилась в интернате №6, построенном еще в 1959 году, в котором не проводился капитальный ремонт. Здание интерната построено из глины, крыша покрыта соломенным слоем, а балки конструкции деформированы. В настоящее время в интернате обучается 180 детей из социально уязвимых слоев населения, многие из которых являются сиротами или выходцами из малообеспеченных семей. Учащиеся вынуждены жить в переполненных комнатах, не соответствующих санитарным нормам, где на 8-10 квадратных метрах размещается до 16-18 человек. Кроме того, столовая, баня и прачечная расположены в отдельных ветхих зданиях, находящихся в аварийном состоянии", – отметил депутат.

По мнению сенатора, для улучшения ситуации в регионе необходимо построить 12 школ. Для этого требуется 9,3 млрд тенге, что фактически эквивалентно стоимости строительства одной-двух "Комфортных школ".

В этой связи, Алишер Сатвалдиев призвал Кабмин обратить первоочередное внимание на решение этого вопроса.