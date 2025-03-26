С 2023-2024 учебного года в Казахстане реализуется пилотный проект, направленный на раннюю профессиональную подготовку старшеклассников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

Проект запущен в 17 регионах страны и финансируется за счет местных бюджетов, предусмотренных на подготовку кадров. Его цель — усиление практической направленности школьного образования и расширение возможностей молодежи для успешного трудоустройства.

Обучение проходит в двух форматах: общеобразовательные предметы школьники изучают в школах, а профессиональную подготовку — на базе колледжей. По окончании 11 класса выпускники получают не только аттестат, но и диплом о среднем техническом образовании.

В программе участвуют около 150 колледжей и школ. Школьники осваивают востребованные специальности, такие как организация питания, техническое обслуживание автотранспорта, швейное производство и моделирование одежды, графический и мультимедийный дизайн, сварочное дело, мебельное производство, парикмахерское искусство и другие.

В пилотном проекте задействовано порядка 2 тыс учеников, из которых 905 выпускников уже завершили обучение с дипломом колледжа, получив профессиональную квалификацию и возможность сразу выйти на рынок труда.

Реализация этой инициативы позволяет учащимся не только получить востребованные навыки, но и сделать осознанный выбор будущей профессии, обеспечивая Казахстан квалифицированными специалистами в различных сферах.